Vasco x Internacional: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

No Inter, o grande objetivo é garantir uma vaga na Libertadores em 2025, com quatro rodadas de antecedência. Com a derrota do Cruzeiro na abertura da rodada, basta um empate ao Colorado para assegurar a classificação para a competição continental.

Para encarar o Vasco, o técnico Roger Machado terá um grande reforço. O volante Fernando, recuperado de uma lesão na panturrilha, volta a ficar à disposição após um mês. Já Thiago Maia, com dores musculares, está fora da partida e deve dar lugar a Bruno Henrique.