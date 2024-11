Vasco encerra preparação para encarar o Internacional no Brasileirão; veja provável time

O Vasco está pronto para o confronto diante do Internacional. Na manhã desta quarta-feira, o elenco vascaíno finalizou a preparação para o duelo, válido pelo Campeonato Brasileiro.

No CT Moacyr Barbosa, os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento no gramado. Depois, o técnico Rafael Paiva comandou um trabalho com bola e ajustou os últimos detalhes para a partida.

Para o confronto, o Vasco terá um retorno importante no setor defensivo. Após cumprir suspensão na última rodada, o zagueiro João Victor está de volta. A tendência é que ele integre o time titular do Cruzmaltino, formando parceria com Léo.