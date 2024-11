Palmeiras vira sobre o Bahia e seca Botafogo para colar na liderança do Brasileiro

O começo do jogo não foi de grandes chances. Contudo, os donos da casa, aos poucos, foram ficando mais confortáveis e tiveram mais as ações do jogo, embora sem muito perigo. Aos três minutos, em uma cobrança de falta de longe, mas Murilo fez o corte. Aos 12, Ademir cabeceou de dentro do gol, mas Weverton fez a defesa. O Verdão tentava sair em contra-ataque, mas não conseguiu levar perigo à meta do Bahia.

E foi em uma tentativa errada de contra-ataque que o Bahia começou a jogada do gol que abriu o placar. Rony errou o lançamento e deixou nos pés de Caio Alexandre. O meia abriu com Everton Ribeiro pela direita, ele avançou e tocou para Gilberto, que ajeitou para Lucho Rodríguez, da entrada da área. O uruguaio bateu firme no canto direito de Weverton, aos 26 minutos. Cerca de dez minutos depois, o Bahia quase ampliou. Ademir cruzou na área, Jean Lucas finalizou a gol e viu o goleiro palmeirense espalmar.

O Verdão chegou ao empate aos 40 minutos. Rony sofreu falta na meia lua, Raphael Veiga foi para a cobrança e mandou no ângulo esquerdo de Adriel para deixar tudo igual. Aos 45, Felipe Anderson cruzou pela direita, Gilberto interceptou e quase mandou contra, mas viu o goleiro fazer a defesa.

Aos dez minutos do segundo tempo, Ademir firme, no meio do gol, mas sem muita força e Weverton defendeu. Pouco depois, o Tricolor levou perigo ao gol palmeirense. Lucho Rodríguez bateu firme ao gol palmeirense e Weverton espalmou. Ele tentou no rebote e viu Vitor Reis fazer o corte. Por volta dos 20 minutos, o time baiano teve nova chance, em um cabeceio defendido pelo goleiro palmeirense, mas o árbitro já havia marcado uma falta no lance.

O Palmeiras respondeu aos 23, com cabeceio de Gómez, que saiu por cima do gol de Adriel. Aos 34, o Bahia assustou a defesa do Verdão. Biel tabelou com Cauly, recebeu de volta livre de marcação, mas isolou a bola em finalização de dentro da área. A equipe comandada por Rogério Ceni chegou a fazer o segundo gol aos 39 minutos, mas foi anulado por impedimento. Tiago bateu cruzado e a bola bateu em Jean Lucas, que estava impedido, antes de balançar a rede de Weverton.

Aos 43, o Palmeiras conseguiu a virada. Vanderlan cruzou pela esquerda, Flaco López desviou de cabeça, a bola bateu no travessão e pingou dentro do gol. Inicialmente, o árbitro não deu o gol, mas depois de revisão do VAR, validou o tento palmeirense, que garantiu a virada palmeirese.