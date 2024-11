CBF entrega certificado de ancestralidade a Vini Jr antes de Brasil x Uruguai

"Foi uma emoção muito grande. Tudo foi feito há muito tempo e ele sem saber. Só o pai dele sabia e não contou para ele. Ele ficou muito surpreso", completou ao ser questionado sobre a reação do atleta.

No estudo, que contou com a parceria da African Ancestry, ficou constatado que Vini Jr. tem ancestralidade camaronesa, mais especificamente da tribo Tikar.

"Vini, suas raízes estão na tribo Tikar, em Camarões. Hoje, Federação Camaronesa de Futebol, nós compartilhamos o maior craque do mundo", escreveu a CBF no Instagram.

O atacante do Real Madrid já foi alvo de diversos ataques racistas, especialmente na Espanha, e tem importante papel na luta para tentar sanar este preconceito.

O jogo contra o Uruguai, aliás, tem um significado especial para Vini Jr. O embate será disputado na véspera do Dia da Consciência Negra, justamente na cidade mais negra do mundo fora do continente africano.