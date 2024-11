São Paulo lança universidade própria voltada para a formação de profissionais no esporte

O presidente do São Paulo, Julio Casares, anunciou nesta segunda-feira a criação do SPFC University, universidade do Tricolor Paulista em parceria inédita com o Centro Universitário UniDomBosco, do Grupo SEB, e a Universidade do Futebol.

A parceria funcionará como um polo educacional que oferecerá cursos de graduação, pós-graduação e livres. O negócio está alinhado às demandas do universo esportivo e focados na excelência da formação acadêmica e prática.

Os alunos que aderirem à universidade terão acesso às instalações do clube, como o Morumbis e o CFA Laudo Natel, em Cotia, para assistirem às aulas. Também estão inclusos nos cursos encontros com a comissão técnica e profissionais do São Paulo, além de especialistas de mercado.