Santos perde para o Botafogo nos pênaltis e é eliminado do Brasileirão de Aspirantes

Do outro lado, o Botafogo foi o líder do Grupo A e, nas quartas, deixou o Mirassol para trás, após um 10 a 9 nas penalidades máximas. O tempo normal ficou em 0 a 0.

O Botafogo inaugurou o marcador aos 12 minutos do primeiro tempo. Serafim lançou para Vitinho, que fez o corta-luz e a bola sobrou para Matheus Nascimento. O atacante, na meia-lua, chutou firme e rasteiro no canto esquerdo para abrir o placar diante na Vila Viva Sorte.

O Santos, na reta final do duelo, chegou a ficar com um jogador a mais em campo. Isso porque, aos 29 minutos do segundo tempo, o atacante Andrey recebeu em profundidade e, antes de entrar na área, foi derrubado pelo goleiro do Glorioso João Fernando. O arqueiro já havia recebido um cartão amarelo por retardar o início de jogo e, ao receber o segundo, foi expulso.