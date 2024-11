Palmeiras aposta em bom aproveitamento como visitante no 2º turno para vencer Bahia no Brasileirão

O Palmeiras tem dois importantes duelos fora de casa nesta semana pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro, o Verdão encara o Bahia em Salvador. Poucos dias depois, já viaja a Goiânia para medir forças contra o lanterna Atlético-GO.

Com pretensões de título, o Alviverde vai em busca das duas vitórias para alcançar o Botafogo. Neste momento, a equipe palestrina está em segundo lugar, com 64 pontos, enquanto o Alvinegro carioca ocupa o topo da tabela, com 68.

Mas se o desempenho recente do Palmeiras fora de casa preocupa, um fator específico pode trazer um pouco mais de esperança aos torcedores. Como visitante, o Verdão tem um aproveitamento melhor neste segundo turno de Série A do que no primeiro, e aposta nesses números para bater os dois rivais.