Vice-governador de MG pede torcida única em Cruzeiro X Palmeiras após briga

Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais, pediu para que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, pela penúltima rodada do Brasileirão, tenha torcida única. A solicitação acontece cerca de um mês após uma briga envolvendo as torcidas de ambas as equipes, que culminou na morte de um cruzeirense.

Fizemos pedidos aos responsáveis que o jogo seja de torcida única. Se isso não for atendido, que, infelizmente, não somos nós que tomamos essa decisão, nós vamos judicializar, para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio. Mateus Simões, vice-governador do MG, em coletiva no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)