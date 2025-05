Ankalaev debocha de Poatan ao 'assumir autoria' de invasão em redes sociais: "Eu que hackeei"

Entenda o caso

A recente polêmica iniciou quando Poatan foi até às redes sociais para desabafar veementemente contra o UFC e ameaçar, inclusive, a pendurar as luvas. A publicação causou um verdadeiro alvoroço, visto que era um posicionamento inesperado do brasileiro, que nunca havia tido atritos com a empresa. Horas depois, o ex-campeão veio a público esclarecer a suposta desavença com a liga e, através de um vídeo, afirmou que foi alvo de um ataque 'hacker'.

Garantindo estar em bons termos com a alta cúpula do UFC, Poatan atribuiu o episódio a pessoas, em seu entendimento, mal-intencionadas. Mesmo após colocar panos quentes na situação, o ex-campeão se tornou um alvo de maior evidência e acabou sendo provocado por Ankalaev, que ironizou toda a situação passada pelo seu adversário.

Ankalaev vs Poatan

Magomed Ankalaev e Alex Poatan se enfrentaram pela primeira vez no último dia 8 de março, pela luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Na ocasião, o brasileiro entrou no octógono para defender seu cinturão meio-pesado, mas acabou sendo derrotado pelo rival russo na decisão unânime dos juízes, após cinco rounds de disputa. Agora, a expectativa é que os dois façam uma revanche que, segundo o novo campeão até 93 kg do Ultimate, pode acontecer em agosto.

It was me I hacked his account Don't worry, Alex. I'm waiting for you. ?