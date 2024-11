Leila diz que Abel é prioridade e traça plano para manter técnico até 2027

A dirigente também disse que ainda não conversou pessoalmente sobre o assunto com Abel, mas ressaltou que ele sabe da vontade dela. Leila completou que não tem dúvidas de que o português é o maior treinador da história do clube. Junto de Oswaldo Brandão, ele é o técnico mais vezes campeão no Palmeiras, somando dez títulos.

Não tenho dúvida que a minha prioridade, se eu for reeleita presidente do Palmeiras, eu gostaria muito que o Abel ficasse conosco até pelo menos o final do meu segundo mandato [2027].

Mas isso eu vou conversar com ele. Eu já falei isso 500 vezes na imprensa, mas nunca falei pessoalmente com ele. Mas ele sabe também que aqui é tudo na paz. Estresse é só do muro para fora, do muro para dentro é todo mundo muito calmo.

Olha, seria sim, seria [prioridade mantê-lo]. Eu sempre quis... Ele sabe disso. Uma grande felicidade que eu tive foi renovar. Eu não tenho dúvida que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, eu não tenho dúvida nenhuma disso.

Leila Pereira, em entrevista a Alicia Klein

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras