Estêvão pede mais minutos na seleção e diz: 'dou meu melhor nos treinos'

Fã de Neymar e de olho no Chelsea

Neymar 'inspiração' e conversa com Vini, Raphinha e Rodrygo: "Tem vários jogadores que me espelho, mas posso falar que o que mais me encantou foi o Neymar, porque é quem eu mais vi jogar. Na seleção você encontra com jogadores que se espelha lá fora, que jogam Premier League e LALIGA, então sempre tenta conversar bastante. [...] Como atacante, eu sempre vejo Vini, Raphinha, o Rodrygo. Sempre que posso, peço conselhos, converso, porque vivo uma realidade diferente. Tem que sempre estar aprendendo com eles".

Ansiedade por transferência para o Chelsea: "Ainda não fui para a Inglaterra, então bate a curiosidade e a ansiedade. Inglês está complicado, mas sempre que tenho a oportunidade, pergunto para eles. Tem me falado bastante, mas ainda bate o nervosismo para quando chegar lá. Falam do frio, que é intenso, que não tem muito sol. Falam que o país é respeitoso, e o campeonato é um dos melhores do mundo".

Jogar em qualquer setor do ataque: "Desde a base no Palmeiras o João Paulo Sampaio fala para jogar em várias posições. Eu joguei no meio, na esquerda. Desde sempre joguei no meio e é onde eu me sinto mais a vontade. Fui levado para a beirada, porque era muito franzino, para escapar do contato. Mas tem que sempre estar preparado para jogar onde estiver oportunidade. Se [o Dorival] precisar, não é problema".