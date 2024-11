Coutinho treina com grupo, e Vasco segue preparação para pegar o Internacional

Nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco da Gama continuou a série de treinamentos para enfrentar o Internacional. A grande novidade da atividade foi o meio-campista Phillipe Coutinho, que treinou junto aos demais companheiros no gramado.

Desta maneira, Coutinho pode ser relacionado para a partida diante do Colorado que acontece às 20h (de Brasília) desta quinta-feira, em São Januário, pela 34ª rodada do Brasileirão. O meio-campista participou da última partida, na derrota por 3 a 0 contra o Fortaleza e, antes havia sido poupado, na derrota pelo mesmo placar contra o Botafogo.

Coutinho, porém, participou apenas de 19 minutos do jogo contra o Leão do Pici. Recentemente, o camisa 11 vem sentindo fatiga muscular e seu tempo em campo está sendo dosado pela comissão técnica. O meio-campista segue fazendo um trabalho de fortalecimento para estar disponível nos cinco jogos finais da temporada do Vasco da Gama, que briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2025.