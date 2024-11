Carille mantém futuro aberto no Santos e rebate críticas: "Vocês não sabem o que é pressão"

"Tudo pode acontecer no futebol, já vi cada reviravolta. Em 2011, a pressão do Corinthians após a derrota para o Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem o que é pressão, vocês não sabem. Tudo pode acontecer. Que aconteça o melhor para o Santos em 2025, não melhor para mim ou para o presidente", comentou.

"Tenho duas passagens pelo Santos. Eu e minha comissão conseguimos nos tirar do rebaixamento em 2021. Agora, subimos o time. Poderia ser melhor? Sim. Internamente, foi tudo muito legal. Agradeço ao presidente por ter me segurado. A questão é se juntos vamos conseguir fazer o melhor para o Santos, não para mim. Estou há 31 anos no futebol, já vi de tudo. Já vi ambiente fora legal e o interno ruim, como já vi isso aqui. Fora, não está legal, mas o interno funciona muito bem", ampliou.

Carille, aliás, revelou que pensou que seria demitido após um empate de 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Belmiro, mas foi respaldado pelo presidente Marcelo Teixeira.

O mandatário, inclusive, comentou sobre a situação. Ele destacou a importância de se ter um trabalho a longo prazo.

"Tudo é possível ter uma solução, basta você programar, planejar e manter uma forma de que o trabalho continue crescendo. É natural que temos essa preocupação, todos nós temos. Nós resistimos, tivemos resiliência na permanência do trabalho. No jogo contra a Ponte Preta fiz questão de ligar nele para falar sobre a permanência. O objetivo era o acesso, depois o título. Conquistamos ambos. Não poderíamos romper o trabalho, poderia gerar algo no grupo e um problema financeiro. Já tivemos temporadas com quatro treinadores e não fomos felizes. Já tivemos técnicos ofensivos, defensivos e todos foram questionados", disse.