Diretoria do Corinthians estuda empréstimo do lateral esquerdo Hugo; veja detalhes

A Gazeta Esportiva apurou que alguns agentes do mercado da bola buscaram informações a respeito de Hugo no decorrer da temporada, mas nenhuma proposta foi formalizada. O vínculo do lateral com o Timão é válido até final de 2026.

Hugo tem alta minutagem em 2024, com 51 jogos (45 como titular). O atleta foi bastante aproveitado no começo do ano, com Mano Menezes, e na passagem de António Oliveira, atuando muitas vezes de forma mais recuada, enquanto Wesley era encarregado de ocupar o ataque pela esquerda.

Mesmo com um posicionamento contido, Hugo conseguiu seis assistências nesse período. Apenas Rodrigo Garro, com 13 passes para gol, tem número superior no elenco do alvinegro.

Hugo perdeu espaço na equipe com a chegada de Ramón Díaz, que alterou a disposição tática do Corinthians. O treinador priorizou Matheus Bidu, de características mais ofensivas, para ocupar o corredor. Como o time não joga com pontas, os alas ficam encarregados de abrir o campo e trazer profundidade pelos flancos.

O último jogo que Hugo atuou foi a vitória do Corinthians por 2 a 0 contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão. O atleta teve boa atuação no Derby, ajudando a conter os movimentos de Estêvão, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.

Hugo cumpriu suspensão na última rodada, contra o Vitória, e deve ser opção no banco de reservas para o duelo diante do Cruzeiro, na próxima quarta-feira.