Garro deixa 'culpa' para trás e vira destaque em arrancada do Corinthians

A arrancada do Corinthians no Brasileiro tem alguns elementos, dentre eles, o meia Rodrigo Garro. Alvo de críticas recentes de parte da torcida, o argentino virou peça-chave no esquema de Ramón Díaz e participou ativamente nos triunfos no clássico com o Palmeiras e no duelo com o Vitória.

O que aconteceu

Garro foi autor de um gol e três assistências nos últimos dois jogos. Ele balançou a rede e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o rival, além de dois passes para gols no triunfo por 2 a 1, de virada, no Barradão.

As críticas ao meia vieram após a eliminação na Sul-Americana. O jogador perdeu um gol na derrota por 2 a 1 para o Racing, da Argentina, que decretou o adeus do Alvinegro da Sul-Americana.