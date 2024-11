Aos 37 anos, Guilherme Guido encerra a carreira como nadador profissional

"Agradeço todo o apoio e toda a estrutura que o clube me ofereceu ao longo desses 22 anos de carreira, onde pude alcançar todos os meus objetivos, inclusive três Olimpíadas, medalha de mundial, pan americano", disse Guido, com a carreira intimamente ligada ao tradicional Pinheiros.

Com a carreira de atleta encerrada, ele passa a focar no projeto "Academia Guilherme Guido", que atende aproximadamente 920 alunos com natação, musculação, lutas, fitdance, funcional e ginástica de academia. Ele ainda foi eleito vereador da cidade de Limeira (SP) para a gestão 2025-2028.