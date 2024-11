Após cautela com lesões, joia da base volta a treinar com profissionais do Santos

Os treinos do Santos no CT Rei Pelé voltaram a ter a presença de uma das promessas do clube. Bernardo, meio-campista do sub-20, se recuperou de lesão no músculo posterior da coxa direita e está sendo utilizado nas atividades pelo técnico Fábio Carille.

Bernardo vinha convivendo com lesões na região desde agosto. Em maio, o atleta de 19 anos treinou pela primeira vez com o elenco profissional em 2024, tendo chamado a atenção do comandante santista.

Ao se recuperar da contusão pela primeira vez, ele voltou às atividades com o grupo principal, mas sentiu novamente. O departamento médico do Peixe, então, resolveu ter mais cautela para que a promessa retornasse à equipe de cima.