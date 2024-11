Vanderson leva segundo cartão amarelo e desfalca Brasil na próxima rodada das Eliminatórias

O Brasil ganhou um desfalque para a próxima rodada das Eliminatórias. O lateral direito Vanderson levou o segundo cartão amarelo no duelo com a Venezuela, nesta quinta-feira, em Maturín, e está fora do jogo contra o Uruguai.

O jogador foi advertido ainda no primeiro tempo da partida. Ele matou o contra-ataque da Venezuela com uma firme entrada em José Martínez, volante do Corinthians, e recebeu o amarelo.

Sendo assim, a tendência é que o experiente Danilo volte a ser titular da Seleção na próxima partida. Ele perdeu vaga entre os titulares e viu Vanderson ocupar a lateral nos últimos dois embates do time de Dorival Júnior.