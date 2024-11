Piquerez faz trabalho na parte interna, e Abel comanda treino técnico

A delegação do Palmeiras fez mais um treino na Academia de Futebol, na manhã desta quinta-feira (14), de olho no confronto contra o Bahia, que acontece na próxima quarta-feira (20). O técnico Abel Ferreira orientou o grupo em atividades técnicas por 1h30.

A comissão dividiu o elenco em três grupos e, no primeiro trabalho, os jogadores aprimorara saídas de bola, marcações e movimentações para a conclusão de objetivos específicos. Na sequência, foi feito um treino com dois times com poucos toques na bola por atleta.

O lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues cumpriram cronograma na parte interna do CT com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O primeiro está em processo de transição física após se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo, feita em julho, enquanto o outro trata de cirurgia no joelho esquerda realizada em maio.