Mike Tyson desfere tapa em Jake Paul durante pesagem para luta

Nesta quinta-feira, durante a tradicional encarada no evento de pesagem, o pugilista Mike Tyson desferiu um tapa em seu oponente Jake Paul. Os dois desafiantes lutam às 22h (de Brasília) desta sexta, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos.

Após a pesagem, Jake Paul engatinhou em direção a Mike Tyson, que respondeu com um tapa com a mão direita no rosto do adversário quando se aproximou. Logo após isso, seguranças entraram em cena e seguraram o astro de 58 anos, enquanto o youtuber e ator manteve os gestos de provocação ao rival, colocando a mão no rosto.

(Foto por: Christian Petersen/Getty Images/AFP)