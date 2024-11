Confira onde assistir aos confrontos da Liga das Nações desta sexta-feira

A Nations League pode conhecer seus semifinalistas nesta rodada. Nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Grupo 1 da Liga A, Portugal terá pela frente a Polônia, às 16h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, casa do Porto.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV e do Disney+.

Os portugueses estão na ponta da chave com dez pontos. A seleção vai confirmar classificação para as semifinais em caso de vitória ou empate. Além disso, os lusos podem garantir a liderança da chave caso vença e a Croácia não vencer na rodada.