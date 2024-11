Corinthians x Cruzeiro: veja preços e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

O Corinthians está embalado pelas quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e se afastou do Z4. O time, agora, ocupa o décimo lugar da tabela de classificação, com 41 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.

A meta da equipe de Ramón Díaz, então, virou uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. No momento, o mais palpável é a classificação à próxima edição da Sul-Americana.

Veja abaixo os preços dos ingressos para Corinthians x Cruzeiro, por setor:

Norte - R$ 50,00



Sul - R$ 160,00