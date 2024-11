Vice na Copa do Brasil, Atlético-MG amarga maior jejum de vitórias na temporada

Após a derrota para o Flamengo na final da Copa do Brasil, no último domingo, o Atlético-MG vive seu maior jejum de vitórias na temporada. A equipe do técnico Gabriel Milito está há cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas no período.

A última vitória do Galo foi no dia 22 de outubro, quando venceu o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, na Arena MRV. Desde então, foram cinco jogos disputados, com quatro derrotas e um empate.

Nesse período, o Atlético-MG tem 6,6% de aproveitamento. A equipe marcou apenas dois gols e sofreu oito. Criou quatro grandes chances (três perdidas) e cedeu 13 oportunidades claras.