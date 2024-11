Sinner consegue 2ª vitória no ATP Finals; Medvedev reage e bate De Minaur

De Minaur eliminado

De Minaur, estreante no ATP Finals, está matematicamente eliminado antes da terceira rodada.

No segundo jogo do dia, Sinner não mostrou seu melhor tênis, muito por conta da agressividade e da eficiência do americano no primeiro serviço (62%).

Em duas oportunidades, com 2-2 e 3-3 no placar, Sinner teve dificuldades para confirmar seu serviço, mas mostrou tranquilidade e aproveitou os erros não forçados de Fritz (15) no primeiro set.

No final, o italiano tomou a iniciativa com três break points no oitavo game, que foram salvos por Fritz, antes de confirmar o primeiro set point que teve (no décimo game) para quebrar o saque do americano e fechar a parcial em 50 minutos.

No segundo set, Sinner, que busca seu primeiro título na Itália, teve outro momento delicado. Sacando com 3-3 no placar, tirou um backhand improvável da cartola para fazer 4-3.