Fifa divulga estádios da Copa de 2022 como sedes das finais da Copa Intercontinental

Stadium announcement ?

Stadium 974 and Lusail Stadium in Doha, Qatar, will host the final three matches of the FIFA Intercontinental Cup 2024? ?

A equipe que sair vencedora do confronto entre Pachuca-MEX e Botafogo/Atlético-MG terá pela frente o Al Ahly, do Egito, também no Estádio 974. A bola rola no dia 14 de dezembro, na Challenger Cup.

A grande decisão da Copa Intercontinental de Clubes será realizada no Estádio Lusail, no dia 18 de dezembro. Em função do regulamento do torneio, um dos finalistas já está definido: trata-se do Real Madrid, atual campeão da Champions League. Assim, os merengues aguardam as definições para saber quem enfrentarão na final.