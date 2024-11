Defesa de Bruno Henrique pede arquivamento de investigação

Nesta terça-feira, a defesa do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, divulgou em nota oficial, um pedido de arquivamento das investigações contra o atleta por suposta manipulação de resultado na partida entre Santos e Flamengo, no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Os advogados do jogador também pediram a devolução dos bens do atleta que foram apreendidos, citando que houve erros no processo de investigação por parte da Polícia Federal (PF) e Ministério Público (MP).

"Nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público procuraram aferir se o método técnico-científico para a produção e extração dos dados que baseiam a denúncia foi devidamente observado", afirmam.