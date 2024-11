Murilo chega a 150 jogos pelo Palmeiras e ajuda time a voltar a não ser vazado após três partidas

Contra o Grêmio, Murilo disputou o seu 150º jogo pelo #MaiorCampeãoDoBrasil.

É o 11° jogador do atual elenco a alcançar esta marca. Vamos por mais, meu zagueiro! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/uNwpBsv4YL

? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 10, 2024

Murilo vinha se recuperando de uma lesão na coxa direita que o deixou de fora por dois jogos. Ele voltou a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira no clássico contra o Corinthians, mas não saiu do banco de reservas. Em sua ausência, Vitor Reis formou a dupla na defesa ao lado do capitão Gómez.

Neste ano, Murilo disputou 45 jogos, sendo 44 como titular. Ele deve seguir na equipe no próximo compromisso contra o Bahia, mas pode ter outra companhia já que Gustavo Gómez deve desfalcar a equipe. Isso porque o paraguaio estará à serviço de sua seleção para os jogos das Eliminatórias durante a data Fifa, que tem fim no dia 19, um dia antes do jogo do Verdão válido pela 34ª rodada do Brasileiro.

Palmeiras e Bahia se enfrentam no dia 20, às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Atualmente, o Verdão é o segundo colocado do Brasileirão, com 64 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo.