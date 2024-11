Coritiba x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Série B

Para a decisão contra o Coritiba, Carille possui uma lista de desfalques. No meio de campo, Diego Pituca (suspenso), Serginho (lesão muscular no reto femoral da coxa direita), Tomás Rincón (convocado pela Venezuela) e Miguelito (convocado pela Bolívia) não estão à disposição do treinador.

O zagueiro Jair (inflamação do músculo do quadril direito), o goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista de baixas.