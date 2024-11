Ex-PSG e Juventus, Paredes entra na mira do Boca Juniors para Mundial de Clubes

O Boca Juniors está mirando um nome de peso do futebol mundial para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. De acordo com o jornal argentino TyC Sports, o time Xeneize está sonhando com o retorno do volante Leandro Paredes, revelado nas próprias categorias de base do clube.

Aos 30 anos, sua possível volta ao continente sul americano se deve por uma série de fatores: sua falta de minutagem na Roma, sua ótima relação com Riquelme (dirigente do Boca) e seu amor pelo clube. A publicação ainda escreveu que "a possibilidade de retornar ao clube parece mais real do que nunca".