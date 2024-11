Caso seja vendido pelo Santos, Jair pode se tornar o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro

O treino desta sexta-feira e entrevista com Sandry! ? pic.twitter.com/cJh3tkkMym

November 8, 2024





Jair ganhou destaque no Santos nesta temporada, mas foi promovido ao profissional em 2023. O zagueiro assumiu a titularidade na zaga após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, o defensor disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular.

No momento, o jovem está entregue ao departamento médico devido a uma inflamação do músculo do quadril direito e tem desfalcado o Santos. Ele não entra em campo desde a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, no dia 22 de outubro.