São Paulo vence o Flamengo por dois pontos e conquista sexto triunfo no NBB

O São Paulo superou o Flamengo na noite desta quinta-feira, pelo NBB. A vitória tricolor no Ginásio do Morumbis foi apertada, por apenas dois pontos de diferença (77 a 75). Este foi o sexto triunfo da equipe paulista em oito jogos na competição.

A vitória é importante para a disputa da parte de cima da tabela do NBB. Ao superar o Flamengo, o São Paulo fica na quarta posição, com 14 pontos. Já os cariocas, que tiveram uma sequência de quatro vitórias interrompida, caem para o terceiro lugar, com 16 pontos.

O destaque do Tricolor na partida foi Paulo Lourenço, com 14 pontos e 10 rebotes. Pelo lado do Rubro-Negro, Franco Balbi e Kayo alcançaram a mesma quantidade de pontos cada um, mas não conseguiram ajudar o time da Gávea a conquistar a vitória.