Santos convida Neymar para assistir jogo contra o CRB na Vila

O Santos pode contar com uma presença ilustre na Vila Viva Sorte no próximo dia 16, no duelo contra o CRB, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neymar foi convidado para assistir ao jogo, que será o último do Peixe como mandante no torneio.

O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, estará no Brasil para o aniversário de sua filha, Mavie, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A celebração está marcada para sábado, dia anterior à partida.

A informação foi inicialmente divulgada pela Trivela.