Venda de ingressos para jogo do Brasil contra o Uruguai começa nesta quinta-feira

A CBF disponibilizou cerca de 8 mil ingressos solidários, com valor único de R$ 100, correspondendo a aproximadamente 17% da capacidade total do estádio. Para adquirir esses ingressos, será permitida a compra de até dois por CPF, mediante a doação de 2 quilos de alimentos por pessoa, a serem entregues no Portão 19 no momento de acesso ao estádio. Nos demais setores, será possível a compra de até quatro ingressos por CPF.

A expectativa é arrecadar aproximadamente 16 mil quilos de alimentos, que serão encaminhados para o NACCI (Núcleo de Apoio à Criança com Câncer), a Instituição Conceição Macedo e o Hospital Martagão Gesteira.

A partida contra o Uruguai será a última da Seleção Brasileira no ano de 2024. Em Salvador, o Brasil tem bom retrospecto e nunca perdeu: são 15 vitórias e seis empates em 21 partidas.

Assim, a equipe comandada por Dorival Júnior espera contar com a boa estatística para se manter entre os primeiros colocados da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Atualmente, o Brasil está em quarto lugar, com 16 pontos conquistados.

Antes do jogo contra os uruguaios, a Seleção Brasileira terá um compromisso diante da Venezuela, fora de casa, no dia 14 de novembro. O jogo é válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.