Santos vive expectativa de repatriar Neymar no começo de 2025

O Santos vive o sonho de contar com Neymar em 2025. Com a possibilidade do atacante rescindir o seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, a diretoria do Peixe está se planejando para tornar possível a repatriação do ídolo em janeiro.

O jogador de 32 anos tem vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o astro brasileiro não tem agradado e sofre com lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa. Assim, ele deve ficar afastado por mais um mês.

Desta forma, Neymar e Al-Hilal estudam uma rescisão amigável de contrato já no final deste ano. Em meio a esse cenário, o Santos ligou um alerta para contar com o atacante já em janeiro. Antes, o sonho era repatriá-lo em julho, assim que o contrato dele chegasse ao fim.