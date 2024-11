Mbappé fica fora dos convocados da França mais uma vez

"Tive várias conversas com ele. Pensei sobre isso e tomei essa decisão para esses jogos. Acho que é melhor assim. Não vou discutir. Posso dizer duas coisas: Kylian queria vir, e não são os problemas extra esportivos que estão em jogo, uma vez que há presunção de inocência. É uma convocação pontual para estas partidas que nos esperam", falou.

?? ????? pour le dernier rassemblement de l'année de nos Bleus ?

Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe ???#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA

Equipe de France (@equipedefrance) November 7, 2024

Outra ausência na lista é Tchouaméni, também do Real Madrid. O volante sofreu uma torção no tornozelo esquerdo no último jogo do time espanhol, contra o Milan.