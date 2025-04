Tsunoda descarta pressão na Red Bull e vai ajudar Verstappen: 'Entendo que ele é a prioridade'

"É realmente parecido com quando eu estava na VCARB. Assim que entrei nos boxes, eu só pensava no café da manhã. Até agora, não sinto necessariamente pressão. Acho que essas coisas virão naturalmente, é um Grand Prix em casa, e a qualificação, tenho certeza, será agitada", previu. "Não há muito sentido em sentir pressão. Estou me sentindo confiante e espero poder fazer isso um pouco diferente comparado a outros pilotos."

O japonês revelou o que ouviu de Christian Horner, o CEO da Red Bull, e dos demais integrantes da eecuderia. "Eles (dirigentes da Red Bull) disseram claramente que a principal prioridade é Max, o que eu entendo completamente porque ele é quatro vezes campeão mundial e, até agora, mesmo na situação difícil do carro, ainda teve um bom desempenho", frisou, revelando como espera se comportar.

"A expectativa é estar o mais próximo possível de Max, também ajudar no desenvolvimento com meu feedback - eles parecem muito felizes com meu feedback que dei em Abu Dabi (nos testes pós-temporada), então que continue assim. Mas acho que por enquanto a principal prioridade é estar o mais próximo possível de Max, o que não será fácil, com certeza."

Ao mesmo tempo em que prega ajuda ao companheiro holandês, Tsunoda não esconde sua ansiedade pelo primeiro pódio da carreira, na Fórmula 1. "Isso seria ótimo, na primeira corrida, no Grande Prêmio de casa... Isso está obviamente na minha cabeça", disse, confiante. "É com isso que estou sonhando, não como uma meta, para ser honesto, pois será difícil. Espero que seja desafiador. É um tempo muito limitado para me adaptar, mas farei o meu melhor e se eu passar pelo Q3 e marcar pontos, ficarei feliz."