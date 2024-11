Chelsea atropela time armênio, se mantém 100% e assume a ponta da Conference League

Ruthless. ?#CFC | #UECL pic.twitter.com/3jiQ2D6hDX

? Chelsea FC (@ChelseaFC) November 7, 2024

E aos 39 minutos, os Blues chegaram ao quinto gol. Mudryk recebeu passe na entrada da área, dominou e finalizou colocado para o gol, acertando o ângulo direito do goleiro adversário e marcando um belo gol. Dois minutos depois, João Félix recebeu de Disasi, carregou para dentro da área e chutou. A bola desviou na zaga do Noah e acabou no fundo das redes.

O Chelsea voltou para o segundo tempo criando novas oportunidades, mas pecou nas finalizações. Foi aos 24 minutos que os Blues voltaram a marcar. João Félix serviu Nkunku, que invadiu a grande área e tentou a cavadinha contra o goleiro Cancarevic. O arqueiro levou a melhor no lance, mas no rebote, Nkunku recuperou e empuerrou para as redes.

Poucos minutos depois, o Chelsea teve um pênalti marcado a seu favor. Dewsbury-Hall foi derrubado dentro da área e, após revisão no VAR, o juiz assinalou a marca da cal. Nkunku foi para a cobrança de segurança e bateu forte no meio do gol, fechando a goleada dos Blues em 8 a 0.