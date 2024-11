Billy Arce não convence no Santos e completa dois meses sem ser relacionado

O atacante soma apenas duas partidas pela equipe da Vila Belmiro, ambas saindo do banco de reservas. Foram cerca de 25 minutos na derrota de 1 a 0 para o Avaí e 10 no empate de 2 a 2 com a Ponte Preta.

Billy Arce tem contrato com o Santos válido até 2025.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 21 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano precisa apenas de uma vitória para confirmar o acesso à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.