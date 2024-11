Veja por que a ausência de Pituca é luz no fim do túnel para Patrick no Santos

Acontece que o treinador nunca colocou essa estratégia em prática. Quando acionado, Patrick não entra no posto do capitão alvinegro. Ele costuma atuar um pouco mais aberto pela direita.

E Carille já teve algumas oportunidades para cumprir com o que disse. No empate de 1 a 1 com o Guarani, por exemplo, Pituca saiu no intervalo, mas quem entrou foi Sandry. Na derrota de 3 a 2 para a Chapecoense, o camisa 21 estava suspenso, porém o escolhido foi novamente o Menino da Vila.

Patrick, aliás, ainda não conseguiu convencer no Santos. Ele tem apenas nove partidas pela equipe, todas saindo do banco de reservas. São cerca de 279 minutos em campo.

Patrick não é utilizado desde o dia 7 de setembro, quando jogou por alguns minutos no triunfo de 1 a 0 sobre o Brusque, fora de casa. São 10 jogos sem entrar.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 21 horas (de Brasília).