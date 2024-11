Corinthians vai ter desfalques nas laterais para jogo contra o Vitória; confira

Para a ausência de Matheuzinho, a tendência é que Fagner atue no Barradão, no próximo sábado. Já no setor esquerdo, Matheus Bidu deve voltar a atuar como titular.

Classificação e jogos Brasileirão

Com o triunfo no clássico contra o Palmeiras, o Corinthians subiu para a 13ª posição, com 38 pontos, quatro a mais em relação ao Z4. Os gols do alvinegro foram marcados por Rodrigo Garro, no primeiro tempo, e Yuri Alberto, na etapa final.

O Timão tem a mesma pontuação que o Vitória, que está em 12º por ter dois resultados positivos a mais ao longo do Brasileirão. Ambas as equipes ganharam respiro na luta contra a queda.

O duelo entre Corinthians e Vitória será no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), em Salvador. No primeiro turno, o Timão venceu por 3 a 2, com gols de Rodrigo Garro (duas vezes) e Giovane, enquanto Alerrandro marcou duas vezes para o Leão.