Ainda sem Fernando, Internacional divulga relacionados para jogo com o Criciúma

O Internacional divulgou na tarde desta terça-feira os jogadores relacionados para a partida contra o Criciúma, válida pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio. A bola rola mais tarde, às 21h30 (de Brasília).

A grande ausência da lista é o volante Fernando, que segue se recuperando após sofrer uma lesão muscular na panturrilha direita. Ele desfalcou o time Colorado nas últimas duas partidas, contra Atlético-MG e Flamengo.

Outros desfalques certos da equipe são Ivan e Gabriel Mercado. Enquanto o goleiro se recupera de uma cirurgia no joelho direito feita no começo da temporada, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há pouco mais de um mês.