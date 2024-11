Corinthians volta a vencer Derby, abre distância para o Z4 e atrapalha Palmeiras na luta pelo título

O Corinthians volta a entrar em campo neste sábado, quando visita o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras recebe o Grêmio nesta sexta-feira, também pela liga nacional.

O jogo

O Palmeiras começou melhor o clássico e logo no primeiro minuto de jogo assustou com Flaco López, que aproveitou erro na saída de bola corintiana e "testou" Hugo Souza. Aos 11, Felipe Anderson recebeu cruzamento sozinho e, de cabeça, parou em mais uma intervenção do goleiro do Timão.

Aos 14 minutos, o Corinthians respondeu com Yuri Alberto. O camisa 9 disparou em velocidade, recebeu passe de Matheuzinho e, de esquerda, finalizou para grande defesa de Weverton. Aos 21, o atacante assustou de novo, dessa vez com chute de fora da área que passou perto da meta do arqueiro palmeirense.

Aos 40, com o Derby mais equilibrado, o Corinthians abriu o placar. Após Caio Paulista não afastar bem uma jogada de cruzamento, Matheuzinho rolou para Rodrigo Garro finalizar de fora da área, no canto, sem chances para Weverton. Nos acréscimos, o Timão quase ampliou com Yuri em jogada de velocidade, mas o goleiro palmeirense fechou bem o ângulo e fez a defesa.

Segundo tempo