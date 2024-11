Palmeiras pode ter três mudanças para clássico; veja provável escalação

O Palmeiras ainda poderá contar com dois retornos que também devem entrar no 11 inicial. O volante Aníbal Moreno e o lateral direito Marcos Rocha, que cumpriram suspensão no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, voltam a ficar à disposição.

Por outro lado, os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Lázaro (dores no joelho esquerdo) e o lateral esquerdo Piquerez (transição física), lesionados, ainda são desfalques certos.

Assim, um provável Palmeiras para o Derby tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo (Vitor Reis), Gustavo Gómez e Caio Paulista; Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Felipe Anderson.

O dérbi é importante para o Palmeiras, que segue na briga pelo título do Brasileirão. Atual vice-líder com 61 pontos, o Verdão vai em busca da vitória para seguir na cola do líder Botafogo. Já o Corinthians está na 15ª posição, com 35 pontos, e continua na luta contra o rebaixamento.