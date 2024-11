Contra o Bahia, Ferreirinha vive expectativa para voltar ao time titular do São Paulo

O São Paulo encara o Bahia nesta terça-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, o atacante Ferreirinha busca retornar ao time titular do Tricolor Paulista após mais de dois meses.

A última vez em que o camisa 47 do São Paulo entrou como titular foi no clássico contra o Palmeiras, jogo em que sofreu a lesão que o tirou dos gramados por dois meses. O Choque-Rei aconteceu no dia 18 de agosto e terminou com vitória do Verdão por 2 a 1. Ferreirinha jogou apenas os 11 primeiros minutos.

Após isso, o atacante iniciou o processo de recuperação da lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda e desfalcou o São Paulo por 11 jogos. No dia 16 de outubro, entrou no segundo tempo da vitória tricolor sobre o Vasco, por 3 a 0.