Veja quanto o Corinthians recebeu de premiação com campanha na Copa Sul-Americana

A campanha do Corinthians no torneio continental superou a previsão esportiva traçada pela diretoria no início do ano, que era chegar às oitavas de final.

O montante arrecadado com a participação na Sul-Americana foi importante para o Corinthians, que atravessa grave crise financeira. Agora, a equipe concentra todas as suas atenções na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

No início do ano, a diretoria projetou a 7ª posição na liga nacional. Atualmente, o time se encontra em 15º, a um ponto do Z4.

Na próxima segunda-feira, o Corinthians recebe o Palmeiras na Neo Química Arena, pela 32ª rodada.