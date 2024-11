Veja onde assistir aos jogos de Arsenal, Manchester City e Liverpool neste sábado pelo Campeonato Inglês

O primeiro a entrar em campo será o Arsenal, que visitará o Newcastle do brasileiro Bruno Guimarães, a partir das 9h30 (de Brasília). Os Gunners estão na terceira posição, com 18 pontos em nove jogos. Por sua vez, os mandantes estão na segunda parte da tabela, na 12ª colocação, com 12 pontos em nove partidas.

Depois, às 12h, será a vez de Manchester City e Liverpool entrarem em ação. A equipe de Pep Guardiola está na líderança com 23 pontos em nove jogos e visitará o Bournemouth, que é o 11° colocado com 12 pontos e o mesmo número de partidas.

O Liverpool do técnico Arne Slot aparece logo atrás do City, com 22 pontos e nove jogos. Os Reds enfrentarão o Brighton, em Anfield, também às 12h. O time visitante é o sexto colocado, com 16 pontos.

Veja onde assistir os jogos do Campeonato Inglês deste sábado:

Newcastle x Arsenal - Disney +



Bournemouth x Manchester City - ESPN e Disney +