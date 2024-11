Lille cede empate ao Lyon nos acréscimos, mas entra no G3 do Campeonato Francês

O Lille volta aos gramados na próxima terça-feira (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Juventus, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, no no Stade Pierre-Mauroy. Do outro lado, o Lyon, na sexta-feira (7), visita o Hoffenheim, às 17h, pela quarta rodada da fase de liga da Europa League.

O GOL

O Lille inaugurou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo, com gol de Jonathan David. Após um vacilo na saída de bola da zaga do Lyon, o atacante aproveitou a chance, limpou o goleiro brasileiro Lucas Perri e tocou para o fundo das redes.