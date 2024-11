Com David Luiz e Alex Sandro, Flamengo abre preparação para pegar o Atlético-MG

Nesta quinta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo iniciou os treinamentos para enfrentar o Atlético-MG, pela primeira partida da final da Copa do Brasil. Para o jogo que acontece no domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, Filipe Luís ganhou dois reforços: Alex Sandro e David Luiz. A equipe não recebeu folga após o jogo contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Nas últimas duas partidas do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Alex Sandro acabou não sendo relacionado devido a dores musculares que o afastaram dos gramados temporariamente. Agora, porém, a tendência é de que o lateral-esquerdo esteja de volta e inicie a próxima partida como titular no confronto contra o Atlético-MG.

Outro jogador que tem atraído atenção é David Luiz, que nesta quinta-feira realizou atividades no campo do Ninho do Urubu. O zagueiro desfalcou o time na partida contra o Internacional (1 a 1), realizada na quarta-feira, devido a incômodos no tendão e no tornozelo, mas sua presença nos treinos indica um possível retorno em breve.