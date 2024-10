Cruzeiro vence o Lanús, vai à final da Sul-Americana e quebra tabu de 15 anos

A grande final da Copa Sul-Americana acontece no dia 23 de novembro, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

O Cruzeiro retorna aos gramados pelo Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira (6), para encarar o Flamengo, às 21h, no Mineirão. Do outro lado, o Lanús, no domingo (3), encara o Boca Juniors, em casa, pela segunda fase do Campeonato Argentino, às 19h30.

O gol do Cruzeiro saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. Gabriel Verón venceu a disputa contra os zagueiros do Lanús e invadiu a área. O jogador tentou tocar de cavadinha, mas Losada, goleiro do time argentino defendeu. A sobra ficou com Kaio Jorge, que precisou de duas tentativas para balançar as redes.