Cássio exalta trabalho de Diniz no Cruzeiro e comenta possível final contra o Corinthians

O Cruzeiro está garantido na grande final da Copa Sul-Americana. Pela partida de volta das semifinais, o time mineiro venceu o Lanús por 1 a 0 (2 a 1), na noite desta quarta-feira, no Estádio Ciudad de Lanús, com gol de Kaio Jorge no final do segundo tempo. Cássio, goleiro do Cabuloso, exaltou a dedicação da equipe e pregou confiança ao trabalho de Fernando Diniz.

"Glória a Deus por esse momento, pelo trabalho e dedicação de todos. A gente, mesmo que os resultados não estavam vindo, viemos para o jogo com total confiança no trabalho, no grupo e em tudo, fizemos uma grande partida e saímos feliz com esse resultado. Quero ressaltar também o departamento médico do Cruzeiro, o doutor Sérgio, toda a fisioterapia, o Edu, que conseguiram me deixar apto e pronto para essa decisão", afirmou Cássio à Paramount.

"A gente sabe que o trabalho do Diniz as vezes demora um pouco. Os times que ele trabalhou demoram um pouco para acontecer. Eu não via a equipe jogando tão mal, eu via a equipe criando, mas não conseguindo definir os jogos e, muitas vezes, tomando gol por desatenção. Então, hoje consegumos fazer uma grande partida, uma resposta", complementou.